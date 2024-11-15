غدا.. رئيس الوزراء يشهد احتفالية عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج

كتبت هند مختار

يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غدا السبت، احتفالية عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج.

وتستعد السوق المصرية للسيارات لعودة الإنتاج المحلي بشركة "النصر للسيارات" من خلال إنتاج أول أتوبيس جديد بنسبة مكون عالية.