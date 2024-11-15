اليوم السابع
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غدا.. رئيس الوزراء يشهد احتفالية عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج

الجمعة، 15 نوفمبر 2024 03:42 م
غدا.. رئيس الوزراء يشهد احتفالية عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غدا السبت، احتفالية عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج.

وتستعد السوق المصرية للسيارات لعودة الإنتاج المحلي بشركة "النصر للسيارات" من خلال إنتاج أول أتوبيس جديد بنسبة مكون عالية.







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