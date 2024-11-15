دونالد ترامب: حان وقت إنهاء الصراع في أوكرانيا

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، أن الوقت قد حان لإنهاء الصراع في أوكرانيا، ووعد مرة أخرى بالعمل "الجاد" على هذا الأمر، بحسب ما نشرت وكالة "سبوتنيك".



وقال ترامب في معهد أمريكا أولا: "سنعمل في الشرق الأوسط، وسنعمل بجد فيما يتعلق بروسيا وأوكرانيا، لقد حان الوقت لكي يتوقف ذلك، حان الوقت لكي تتوقف روسيا وأوكرانيا". لكنه لم يكشف عن تفاصيل خطته لحل النزاع الأوكراني.



من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، فى تصريحات أمس الخميس، أن موسكو مستعدة للعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن الكرة في ملعب واشنطن.



وقال لافروف، عندما سئل عن احتمالات استئناف الاتصالات الروسية الأمريكية: "أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منتدى فالداي أنه منفتح دائما على التواصل".

ومن جانب أخر أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، فى كلمة الجمعة، سعيه لتلافى ما حصل للجيش الأمريكى فى أفغانستان.

كما قال إن "مؤشرات الأسهم ارتفعت منذ إعلان فوزي في انتخابات الرئاسة وهذه نقطة إيجابية".