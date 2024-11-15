حصاد الوزارات.. الصحة: تنفيذ 79% من المبنى الجديد للمعامل المركزية

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

الصحة: تنفيذ 79% من المبنى الجديد للمعامل المركزية بتكلفة 1.375 مليار جنيه

وزير التموين ومحافظ القاهرة يفتتحان سوق اليوم الواحد بتخفيضات تصل 50%.. إنفوجراف

وزيرة التعاون الدولى تشهد إطلاق مبادرة "باكو" لتمويل المناخ والاستثمار

جامعة القاهرة تدرس إضافة مقرر دراسى فى كل كلية يتناول الذكاء الاصطناعى

لماذا لا تجرى نقابة العلاج الطبيعى انتخابات؟.. النقيب العام يوضح

رئيس جامعة القاهرة: ننتظر القرار الجمهورى لبدء الدراسة بالجامعة الأهلية

هيئة الرعاية الصحية تطلق حملة خدمية موسعة بالتزامن مع اليوم العالمى للسكر

غادة والى: التضامن من أجل عالم أخضر يتطلب من الدول التصدى للجريمة والفساد

جامعة حلوان تطلق مسابقة الفن يحارب الفساد

وزارة الصحة تنظم زيارة لوفد البنك الدولى للمنشآت والمشروعات الصحية بالفيوم

وزارة البيئة تطلق الجلسة الثانية للحوار التفاعلى للاستثمار المناخى والبيئى

جامعة القاهرة تواصل تنفيذ أنشطة وندوات وورش عمل خاصة بقضايا المجتمع