اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 نوفمبر 2024 01:52 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

الكنيسة المارونية فى مصر تنظم يوم صلاة من أجل لبنان 22 نوفمبر

الجمعة، 15 نوفمبر 2024 01:00 ص
الكنيسة المارونية فى مصر تنظم يوم صلاة من أجل لبنان 22 نوفمبر المطران جورج شيحان
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنظم الكنيسة المارونية يوم صلاة من أجل لبنان يوم 22 نوفمبر المقبل، والذى يوافق ذكرى استقلال لبنان، حيث ذكرت الكنيسة أن البابا يوحنا بولس الثانى وصفه بوطن رسالة حرية وعيش مشترك للشرق والغرب.

وتقيم الكنيسة المارونية قداس بحضور المطران جورج شيحان والأباء الكهنة والرهبان والراهبات وأبناء الإبروشية، وذلك برعاية السفير على الحلبى سفير لبنان في مصر، من أجل أن يتحقق السلام في لبنان وطن الأرز وفى العالم.

ومن المقرر أن تقام الصلاة يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر السادسة مساء في كاتدرائية القديس يوسف المارونية في الظاهر، حيث يبدأ الاحتفال بالقداس الإلهى يليه فقرة فنية في حب لبنان تحييها الفنانة منال نعمة بباقة من الأغانى والأناشيد الوطنية.







الكنيسه المارونيه

لبنان

استقلال لبنان

يوم استقلال لبنان



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة