اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 نوفمبر 2024 03:55 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

البث الإسرائيلية: مشروع اتفاق بين إسرائيل ولبنان يعطي الطرفين حق الدفاع عن النفس

الجمعة، 15 نوفمبر 2024 03:44 م
البث الإسرائيلية: مشروع اتفاق بين إسرائيل ولبنان يعطي الطرفين حق الدفاع عن النفس الوضع في لبنان
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن مشروع الاتفاق بين إسرائيل ولبنان يتضمن إقرار الطرفين بأهمية قرار الأمم المتحدة رقم 1701 ومشروع الاتفاق بين إسرائيل ولبنان يعطى الطرفين الحق في الدفاع عن النفس إذا لزم الأمر، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.







البث الإسرائيلية

هيئة البث الإسرائيلية

القاهرة الإخبارية

لبنان

إسرائيل

الحرب على لبنان




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة