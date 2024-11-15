البث الإسرائيلية: مشروع اتفاق بين إسرائيل ولبنان يعطي الطرفين حق الدفاع عن النفس

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن مشروع الاتفاق بين إسرائيل ولبنان يتضمن إقرار الطرفين بأهمية قرار الأمم المتحدة رقم 1701 ومشروع الاتفاق بين إسرائيل ولبنان يعطى الطرفين الحق في الدفاع عن النفس إذا لزم الأمر، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.
البث الإسرائيلية: مشروع اتفاق بين إسرائيل ولبنان يعطي الطرفين حق الدفاع عن النفسالجمعة، 15 نوفمبر 2024 03:44 م
الوضع في لبنان
كتب محمد شعلان
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