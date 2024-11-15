اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 نوفمبر 2024 11:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الاحتلال يشن غارة ثالثة على محيط بلدة الخضر فى البقاع

الجمعة، 15 نوفمبر 2024 11:16 م
الاحتلال يشن غارة ثالثة على محيط بلدة الخضر فى البقاع لبنان
أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت وسائل إعلام، بأن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي شن غارة ثالثة على محيط بلدة الخضر في البقاع شرقي لبنان.

وصعدت إسرائيل عدوانها على لبنان، حيث شنت صباح الجمعة، غارات كثيفة على منطقتي الطيونة والغبيرى بالضاحية الجنوبية لبيروت، التي شهدت دمارا كبيرا جراء الغارات الإسرائيلية المتتالية، وأيضاً مدينة بعلبك، التي ارتكبت فيها مجزرة نتج عنها  20 شهيدا، بينهم أطفال.

وقد أصدر الجيش الإسرائيلي أومر إخلاء جديدة لسكان الضاحية، وهذا هو الإنذار الخامس لسكان مناطق في ضاحية بيروت الجنوبية خلال 24 ساعة، فيما شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على المنطقة.

وطالت الغارات الإسرائيلية منطقة الطيونة والغبيري حي فرحات وجامع مطر بالضاحية.







حرب لبنان

لبنان

اسرائيل الان

اسرائيل

أخبار اسرائيل

هجوم إيران على اسرائيل

الاخبار اليوم

صواريخ ايران

قصف ايران لاسرائيل

اخبار ايران

إيران تضرب إسرائيل اليوم

إيران

صواريخ إيران على إسرائيل

ايران تضرب اسرائيل

الهجوم الايراني على اسرائيل

اسماعيل هنية

اسرائيل اليوم

صاروخ باليستي

الحرس الثوري الإيرانى




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة