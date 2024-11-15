اليوم السابع
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الأونروا: لا توجد مساعدات كافية بغزة طوال الحرب الإسرائيلية على القطاع

الجمعة، 15 نوفمبر 2024 01:28 م
الأونروا: لا توجد مساعدات كافية بغزة طوال الحرب الإسرائيلية على القطاع الاونروا
كتب محمد شعلان

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أكدت وكالة غوث لإعانة وتشغيل اللاجئين أونروا أنه لا توجد مساعدات كافية بقطاع غزة طوال الحرب الإسرائيلية على القطاع والمستمرة منذ 13 شهرا، وتحدثت عن أن معيشة الفلسطينيين لا تطاق وسط الحاجة لفتات الخبز والماء، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.







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