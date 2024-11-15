اليوم السابع
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اعرف القيمة المضافة لصندوق تحيا مصر من شراء اللوحات المميزة للسيارات

الجمعة، 15 نوفمبر 2024 04:47 ص
اعرف القيمة المضافة لصندوق تحيا مصر من شراء اللوحات المميزة للسيارات لوحة مميزة - ارشيفية
كتب - أحمد عبد الهادى

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تواصل بوابة مرور مصر الإلكترونية، فى عرض لوحات معدنية متاحة عبر موقعها الالكتروني بأسعار مختلفة، والتى اعلنت عبر موقعها عن أن دعم المواطنين الذين شاركوا في شراء اللوحات المعدنية المميزة طوال مدة عرضها خلال السنوات الماضية، تخطي الـ 400 مليون جنيه حتي الان، والتى يتم إيداعها فى صندوق تحيا مصر لدعم عدد كبير من مشاريع الدولة.

وأتاحت لجميع المواطنين الدخول في مزاد للحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارات من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات، ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:

1 - الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط على لوحتك.
2- تسجيل الدخول على الموقع أولاً عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول التي ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.
3- الضغط على "كون لوحتك الآن".
4- كتابة أرقام وحروف لوحتك التي ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث".
5- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت.
6- في حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.

 

 







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