إقبال المواطنين على سوق اليوم الواحد بالقاهرة

كتب : سيد الخلفاوي و بتول عصام

شهد سوق اليوم الواحد إقبال كبير من المواطنين عقب افتتاحه من الدكتور شريف فاروق وزير التموين والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وهو أول أسواق اليوم الواحد بالقاهرة، وذلك أمام مسجد آل رشدان بمدينة نصر، بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين، إن سوق يوم الواحد يستهدف توفير كافة المنتجات الغذائية بأسعار وبكميات مناسبة للمواطنين، مضيفا أن التخفيضات تبدأ من 20% وتصل إلى 50%.

وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة تتعاون مع وزارة التموين لتوفير السلع بأسعار مخفضة، واليوم تم افتتاح سوق اليوم الواحد بمدينة نصر، وسيتم تنظيمه فى كل يوم جمعة بمنطقة مختلفة، مثل المرج والسلام والحى العاشر و15 مايو.

ويطرح السوق جميع السلع الغذائية الاستراتيجية كالزيت والسكر والأرز والمسلى والمكرونة، إلى جانب اللحوم والدواجن والألبان والجبن، والخضار والفاكهة بأسعار مخفضة.

جدير بالذكر أن مشروع سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية يأتي في إطار الجهود الحكومية المبذولة بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات العالمية لتحقيق متطلبات الأمن الغذائي المستدام.



افتتاح السوق



جانب من سوق اليوم الواحد



سوق اليوم الواحد بمدينة نصر