أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: الأوضاع الاقتصادية لمصر تسير بشكل مستقر

كتب: محمد الأحمدى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزير التعليم يوجه بتجديد تكليف المعلمين شاغلى وظائف مديرى مدارس

وزير الخارجية: نعمل مع جنوب إفريقيا لمحاصرة الإرهاب والجريمة المنظمة

الصحة: إغلاق مستشفى الفراعنة و3 معامل تحاليل بالإسكندرية لمخالفة التراخيص

النقل تناشد المواطنين المشاركة فى التوعية بضروة الالتزام بعدم اقتحام المزلقان

وزير السياحة يشارك فى الفعالية المنعقدة على هامش اجتماع مجموعة "G7" بإيطاليا

وزير العمل يوجه بمتابعة مستحقات العمال ضحايا حادث طريق "المطرية- بورسعيد"

وزارة العمل: ميكنة كعب العمل وقياس المهارة بمكاتب مديرية الإسماعيلية