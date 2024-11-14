‫ الحجر الزراعى يعلن تصدير أول شحنة برتقال لموسم 2024/2025 أول ديسمبر

كتبت أسماء نصار

أعلن الدكتور محمد المنسي - رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة موعد بدء موسم تصدير البرتقال المصري في الاول من ديسمبر ، مشيرًا الى أنه سيتم دخول الخام للمحطات المعتمدة من الحجر الزراعي في 25 نوفمبر للتجهيز والإعداد مع السماح بتصدير أول شحنة اعتبارا من 1 ديسمبر .

وأضاف المنسى أنه تم التوافق علي المواعيد بين ممثلي لجنة الموالح بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والحجر الزراعي المصري عقب استطلاع مؤشرات الإنتاجية والتلوين وباقي المؤشرات الاخري للبرتقال.

جدير بالذكر أن الموالح تحتل المركز الأول في قائمة أهم الصادرات الزراعية، حيث بلغ إجمالى الصادرات من الموالح 2 مليون و280 ألف طن خلال 10 أشهر منذ أول يناير حتى نهاية أكتوبر، وفقاً لتقرير رسمى للحجر الزراعى.