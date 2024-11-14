يضم 10 مدارس لكل المراحل.. إنشاء أكبر مجمع تعليمى فى بولاق الدكرور

كتبت – مرام محمد

يشهد حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، إنشاء مجمع تعليمي ضخم في شارع المساكن، يضم 10 مدارس، لتوفير خدمات تعليمية متنوعة تستوعب كافة المراحل العمرية وفئات التعليم المختلفة، وذلك في إطار حرص الدولة على رفع مستوى الخدمات التعليمية المقدمة لمختلف شرائح الطلاب.

ويضم مجمع مدارس عمرو بن العاص الجديد، مدارس: (عدلى منصور وخالد بن الوليد للتعليم الأساسي، والثانوية بنين والثانوية بنات والثانوى الصناعى، وشريف إسماعيل للتعليم الابتدائي، وعمرو بن العاص والشهيد إبراهيم الرفاعى للتعليم الرسمي لغات، والمدرسة الدولية، والمدرسة اليابانية).

ويستهدف المشروع استيعاب أكبر عدد من الطلاب وتقليل الاغتراب بين أبناء الحى، فضلاً عن تفتيت الكثافات الطلابية داخل المدارس، إذ يخدم المجمع شريحة عريضة من الطلاب، بتوفير مختلف أنواع المدارس للتعليم الأساسي والابتدائي والثانوي والثانوي الصناعي، بالإضافة للمدارس الرسمي لغات والدولي والمدرسة اليابانية.

وضمن جهود تطوير المنظومة الصحية، بدءًا من الوحدات الصحية ووحدات الإسعاف وصولًا للمستشفيات المركزية والعامة على مستوى المحافظة، يشهد حي بولاق الدكرور، إنشاء مستشفى بولاق الدكرور العام الجديد، والذى يعد أحد المشروعات الصحية الضخمة التي تنفذ على أرض المحافظة باعتمادات مالية تخطت المليار جنيه.