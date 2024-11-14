اليوم السابع
Ads
الخميس، 14 نوفمبر 2024 01:59 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الخارجية: نعمل على تعزيز التعاون مع جنوب إفريقيا

الخميس، 14 نوفمبر 2024 01:15 م
وزير الخارجية: نعمل على تعزيز التعاون مع جنوب إفريقيا جانب من المؤتمر الصحفى
كتبت هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الخارجية بدر عبد العاطى الخميس خلال مؤتمر صحفى مع رونالد لامولا وزير العلاقات الدولية والتعاون لجمهورية جنوب أفريقيا، إننا نعمل على تعزيز التعاون مع جنوب إفريقيا.

وأضاف اتفقنا على أهمية دعم قضايا التنمية الإفريقية على الاجندة الدولية في ضوء رئاسة دولة جنوب إفريقيا المقبلة لمجموعة العشرين.

وكان قد عقد بدر عبد العاطى، جلسة مباحثات مع رونالد لامولا وزير العلاقات الدولية والتعاون لجمهورية جنوب أفريقيا.

وتناول اللقاء العلاقات المتميزة بين مصر وجنوب أفريقيا وسبل تعزيزها في شتى المجالات بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الإهتمام المشترك.

 







وزير الخارجية

جنوب افريقيا

وزير خارجية جنوب افريقيا

بدر عبد العاطى




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة