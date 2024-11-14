وزير الخارجية: ملتقى الأعمال المصرى الجنوب أفريقى فرصة للقطاع الخاص بالبلدين للاستثمار

كتب: أحمد جمعة وهناء أبو العز

عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، جلسة مباحثات اليوم الخميس، مع رونالد لامولا وزير العلاقات الدولية والتعاون لجمهورية جنوب إفريقيا.

وقال الوزير، في المؤتمر الصحفى، المنعقد ظهر اليوم في قصر التحرير، إن الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين مصر وجنوب إفريقيا بعد مضى 6 أشهر من انعقاد اللجنة العاشرة لجولة التعاون المشترك على مستوى وزيرا خارجية البلدين.

وأضاف عبد العاطى، إلى أن التعاون المشترك يعكس مدى حرص الدولتين على توطيد روابط الأخوة، خاصة بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الجنوب أفريقى على هامش قمة بريكس، والذى يعكس الإرادة المشتركة للتنسيق بين البلدين حول القضايا الدولية والإقليمية.

وأشار عبد العاطى، إلى أن انعقاد ملتقى للأعمال المصرى الجنوب أفريقى بمشاركة هيئة الاستثمار ووزارات التجارة الخارجية واتحاد الغرف التجارة وتنمية الأعمال الصغيرة، بمشاركة عدد من الشركات المصرية والجنوب الافريقية، يمثل فرصة للقطاع الخاص في البلدين، من أجل الاستثمار في قطاعات مختلفة من بينها الذكاء الاصطناعى، والبنية التحتية والانشاءات والزراعة وصناعة الأدوية وغيرها.

وأوضح الوزير أنه تم ترفيع العلاقات بين البلدين على مستوى الشراكة الافريقية، بناء على توجيه مباشر ومتابعة مستمرة من قيادتى البلدين، لتكثيف الجهود وتعزيزها لتحقيق مصالح وتطلعات القارة الافريقية، وتفعيل آليات التعاون المشترك.

وأكد وزير الخارجية، على التعاون المشترك بين البلدين، من أجل إصلاح مجلس الأمن ورفع الظلم عن القارة الافريقية، من أجل تمثيل عادل في المحافل الدولية.