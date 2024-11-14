وزير الخارجية: مشروع القاهرة كيب تاون يعزز الشراكة بين مصر وجنوب إفريقيا

كتب: أحمد جمعة وهناء أبو العز

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مشروع الربط البرى القاهرة كيب تاون هو أحد العلامات الهامة في التعاون الثنائي والقارى بين مصر وجنوب إفريقيا، حيث يعزز الربط بين شمال وجنوب القارة، بالتعاون مع الاتحاد الإفريقى كأحد مشروعات الربط في البنية التحتية، والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مطالبًا بدعم النظام المالى العالمى من أجل تسهيل وتنفيذ المشروع.

وأكد الوزير في مؤتمر صحفى، مع وزير التعاون والعلاقات الدولية بجنوب أفريقيا رونالد لامولا، أن آفاق التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين يشمل إصلاح وتطوير الاتحاد الأفريقي، وتعزيز دور الدول الأعضاء في البريكس، من أجل مواجهة التحديات الجسيمة التي تواجه القارة، خاصة في مجالات السلم والأمن وسبل اغتنام الفرص الكامنة في الدولتين من أجل إحداث تغييرات جسيمة في واقعنا .