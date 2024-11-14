وزارة العمل: منحة مجانية لدورات مهنية ولغوية فى معهد الساليزيان بالأسكندرية

كتبت آية دعبس

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية ، عن فتح باب القبول للحصول على ثلاث دورات مجانية (دورة فنية - دورة لغوية - مهارات الحياة )، بالتعاون مع معهد الساليزيان دون بوسكو الايطالي فرع الأسكندرية، على 12 مهنة يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي، وكذلك التدريب على مهارات اللغة الإنجليزية والإيطالية، ومهارات الحياة المرتبطة بالوعي الذاتي ومعرفة نقاط القوة والضعف، ومهارات التواصل، وتنظيم الوقت، وكتابة السيرة الذاتية بطريقة محترفة، وتعلم خوض مقابلات العمل، حيث تتراوح مدة كل برنامج على حسب المهنة ما بين شهرين الى شهرين ونصف ، أما مدة الدورات اللغوية فهى شهر و نصف، ومدة دورة مهارات الحياة أسبوعين، وشروط المنحة: أن يكون المتدرب مصري الجنسية، ولا يتجاوز السن عن 40 عام، وأن يكون حاصل علي مؤهل متوسط كحد ادنى ، وأن يكون متفرغا تفرغا كاملاً للدورات الثلاث، وأن يجتاز المقابلات الشخصية واختبار تحديد المستوى للدورات المتقدمة، مع الالتزام بمواعيد الدورة وعدم التغيب أكثر من 3 أيام خلال فترة الدورة، والالتزام بالسلوك الحسن وعدم ارتكاب أعمال أو التفوه بألفاظ مخلة بالنظام العام.

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية، فى تقريرٍ للوزارة، أن تلك التدريبات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ،لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وأضاف وكيل المديرية ، أن من مميزات المنحة : الحصول علي دورة فنية من اختيارك ، والحصول علي دورة لغوية من اختيار المتدرب بين ( لغة إنجليزية او إيطالية ) ، والحصول على دورة مهارات الحياة ومهارات التوظيف من اجل انشاء سيرة ذاتية محترفة وتعلم إجراء مقابلات العمل ، كما يجب على المتدرب حضور الثلاث دورات المقررة له والنجاح فيهم من اجل الحصول علي الشهادات ، وسوف يدفع المتدرب مبلغ التأمين وقدره 300 جنيهاً ، يسترده فور الانتهاء من الدورات الثلاث والتزامه بالشروط المذكورة ، مع العلم بأنه في حالة الإخلال بالشروط سيتم مطالبة المتدرب برد كامل القيمة للدورة مع عدم توفير مقر إقامة للمتدرب المقيم خارج المحافظة ، وعدم توفير مصاريف انتقال خلال فترة التدريب.

وأشار وكيل المديرية إلى أنه سوف يحضر المتدرب إلى المعهد فقط عندما يتم ابلاغه شخصيا بمواعيده وغير مسموح بخلاف ذلك ، وفي حال قبوله في المنحة يجب الالتحاق بالثلاث دورات ولا يسمح بالحصول على دورة واحدة من الثلاثة ، أما عن الدورات الفنية المتاحة في هذه المنحة هى : لحام مستوى اول ( كهرباء و أوكسي الاسيتيلين ) ، ولحام مستوى ثاني ( ارجون ) ، وتركيبات كهربائية ، وكهرباء تحكم آلي Classic Control ، والكترونيات ، ولف مواتير ، وتبريد و تكييف ، وPLC ، وخراطة ، وخراطة CNC ، والخياطة و تفصيل الملابس مستوي اول ، والخياطة و تفصيل الملابس مستوي ثاني ، كما يمكن التسجيل للحصول على تلك المنحة من خلال الرابط التالى : https://forms.gle/zAT7RXSnLVXyQhjF7 ، وعنوان معهد دون بوسكو: 99 شارع شريف الخديوى سابقاً – الإسكندرية.