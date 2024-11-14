هيئة فلسطينية: قطاع غزة يمر بأخطر مرحلة منذ بدء العدوان الإسرائيلى

كتب سمير حسنى

قال أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن قطاع غزة يمر بمرحلة هي الأخطر منذ بدء العدوان في ظل انتشار المجاعة بمستويات مروعة.

قال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، إن قطاع غزة يمر بمرحلة هي الأخطر منذ بدء العدوان في ظل انتشار المجاعة بمستويات مروعة.

وأضاف الشوا في تصريح لـ"القاهرة الإخبارية"، أن استهداف جيش الاحتلال لمراكز الإيواء التابعة للأونروا وتقييد عملها يؤثر بشكل خطير على الشعب الفلسطيني، الذي يعاني الأمرين جراء القصف الإسرائيلي والكارثة الناجمة عن منع دخول المساعدات بكافة أنواعها.

وحذر الشو من المعاناة التي تواجه المدنيين في ظل دخول فصل الشتاء وافتقاد مستلزمات الإيواء مثل الخيام، مشيرا إلى أن هناك عشرات الآلاف من الخيام تهالكت ولا يمكن أن تصمد في وجه الرياح والأمطار والبرد وكذلك عدم توافر ملابس شتوية للأطفال الذي يعانون من الجوع والعطش والمرض والبرد.

وأشار إلى أن عشرات المطابخ الاجتماعية توقفت عن تقديم وجباتها للنازحين ما يؤثر بشكل خطير على الوضع الغذائي برمته في قطاع غزة، حيث أصبحت حصة الفرد في الخبر أقل من رغيف