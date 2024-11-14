نقيب العاملين بالنظافة: تطوير أكبر مقلب قمامة بمدينة منوف وإعادة تدوير 80% من مخلفاته

كتبت آية دعبس

قال المهندس أمين حسن، النقيب العام للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة، إن النقابة نجحت فى تنفيذ تجربة جديدة بمحافظة المنوفية، لتطوير أكبر مقلب قمامة بمدينة منوف، وذلك بعد إعادة إحياء أحد المصانع العاملة فى مجال إدارة المخلفات الصلبة، والمُعطل منذ 2019، موضحا أنه تم استلام المقلب منذ 6 أشهر.

وأوضح حسن، في بيان،: أن النقابة بالتعاون مع فريق عمل كبير، أنشأت أربع خطوط إنتاج للتصنيع المحلي وتوفير أكثر من 15 معدة متحركة متنوعين بين لوادر وحفارات وجرارات، ساهمت في توفير أكثر من 150 فرصة عمل مباشرة لأهالي مدينة منوف.

وأضافت: نجحت التجربة فى رفع نسب المعالجة وتدوير المخلفات الصلبة البلدية بأكثر من 80%، وهذه النسبة أعلي معدل تدوير على مستوى الجمهورية، وهذه التجربة هي بداية لتكرار هذا النموذج داخل محافظة المنوفية، ومحافظات أخري قريبا.

ووجه نقيب العاملين بالنظافة، الشكر للواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية علي دعمه المتواصل وتوفير كل الإمكانيات، حتي أصبح المصنع يتلقى مخلفات أربع مدن بمراكزها من محافظة المنوفية، وهم: مركز ومدينه منوف، مركز ومدينة أشمون، مركز ومدينة الباجور، ومدينة سرس الليان.