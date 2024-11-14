"مفيش حلقات وسيطة".. كيف تساهم أسواق اليوم الواحد فى خفض الأسعار؟

كتب – مدحت وهبة

تعد أسواق اليوم الواحد، واحدة من الأدوات الهامة، التي تعمل على ضبط الأسواق، وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، وتوفير فرص عمل لصغار التجار والمنتجين والمزارعين، إذ نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية في إقامتها بالمحافظات وتقليل حلقات التداول الوسيطة ووصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين بأسعار مناسبة.

وتقام أسواق اليوم الواحد أسبوعيًا، وتعمل على توفير السلع من المزارع إلى المستهلك مباشرة وتقليل حلقات تداول المنتجات لتقليل تكاليف النقل بما ينعكس بشكل إيجابي على السعر النهائي للمنتج، من السلع الغذائية الاستراتيجية، إلى جانب اللحوم والدواجن المجمدة والخضروات والفواكه.

وافتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مؤخرًا، سوق اليوم الواحد بمحافظة الإسكندرية، كما تستعد وزارة التموين بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة لإقامة سوق اليوم الواحد، غدًا الجمعة في محافظة القاهرة، وجارٍ تعميم المشروع على مستوى محافظات الجمهورية.

وحظى ملف التجارة الداخلية باهتمام القيادة السياسية على مدار الـ 10 سنوات الماضية، فقبل عام 2014 كانت العشوائية تسود ملف التجارة، ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في إعداد خريطة استثمارية طموحة للأنشطة التجارية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، تستهدف توفير كل الاحتياجات التجارية الخاصة بكل محافظة، بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، والاجتماعية ومنها الكثافة السكانية، والقوة الشرائية، وحجم الاستهلاك، وطبيعة المحافظة ومزاياها النسبية وخصائصها النوعية، للتوسع في إنشاء المناطق والمراكز التجارية الكبرى بهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية وكذلك تقليل حلقات تداول السلع بالمحافظات.