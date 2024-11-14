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كيفية استخراج قيد عائلى من الماكينة دون تدخل بشرى.. اعرف التفاصيل

الخميس، 14 نوفمبر 2024 09:08 م
كيفية استخراج قيد عائلى من الماكينة دون تدخل بشرى.. اعرف التفاصيل الزميل محمود عبد الراضى أثناء استخراج قيد عائلى
كتب محمود عبد الراضي

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يستطيع المواطن استخراج "القيد العائلي المميكن" من خلال الماكينة الذكية (للقيد العائلى الفورى الرقمى) بمركز القطاع النموذجى بديوان القطاع بالعباسية والمزودة بخاصية التحصل النقدى والتى يمكن للمواطن من خلالها دون تدخل عنصر بشرى استخراج القيد العائلى المميكن "إذا كان سبق له استخراجه" من خلال شاشتها التلامسية عقب تحققها من هويته ومطابقة بصمة الوجه أو أحد الأصابع وما هو مسجل عنه بقاعدة بيانات الرقم القومى البايومترية.

وفي سياق متصل، وواصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجيستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – مطروح – المنوفية – القليوبية – البحيرة - المنيا  - أسيوط – شمال سيناء – الدقهلية)، حيث أسفرت تلك القوافل عن استخراج عدد 5715 بطاقة رقم قومى، وعدد 23852 مصدراً مميكناً.

 







قيد عائلي

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اليوم السابع بلس




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