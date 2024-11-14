فى ذكرى تجليسه.. اعرف عدد المطارنة والأساقفة المرسومين بيد البابا شنودة

كتب: محمد الأحمدى

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الخميس، بذكرى تجليس قداسة البابا شنودة الثالث، بطريرك الـ 52 فى تاريخ الكنيسة على كرسى البابوية فى الكاتدرائية المرقسية الكبرى 1971 ليصبح البابا رقم 117 فى تاريخ البطاركة، يوم 14 نوفمبر الجارى.

ورسم قداسة البابا شنودة الثالث فى حياته 117 من المطارنة والأساقفة، و400 كاهن، وعدد غير محدود من الشمامسة فى القاهرة والإسكندرية، وأول بطريرك يهتم بتعليم المرأة ودخولها الكلية الإكليركية، ويعتبر أول أسقف للتعليم بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كما استمر 4 أعوام فى اعتقاله بدير الأنبا بيشوى بعد قرارات سبتمبر 1981 والتى استمرت إلى 1985.

ويعتبر البابا شنودة هو رابع أسقف أو مطران يصبح البابا بعد البابا يوحنا التاسع عشر، وأمضى 10 سنوات فى الدير دون أن يغادر عمله كسكرتير للبابا كيرلس.

ويعتبر البابا شنودة الثالث أول من رسم أسقفًا للشباب، وحصل على 8 جوائز عالمية، بالإضافة إلى 9 شهادات للدكتوراه ومجموع كليهما 17.