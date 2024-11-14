اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. التعليم توجه بتجديد تكليف المعلمين شاغلى وظائف مديرى مدارس

الخميس، 14 نوفمبر 2024 05:12 م
حصاد الوزارات.. التعليم توجه بتجديد تكليف المعلمين شاغلى وظائف مديرى مدارس محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم
كتب: محمد الأحمدى

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