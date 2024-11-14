حصاد الوزارات.. التعليم توجه بتجديد تكليف المعلمين شاغلى وظائف مديرى مدارس

كتب: محمد الأحمدى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

وزارة الصحة تكشف خطط تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمرحلة الثانية والثالثة

وزير التعليم يوجه بتجديد تكليف المعلمين شاغلى وظائف مديرى مدارس

وزير الخارجية: كلمة الرئيس السيسي بالرياض عكست غضب الشارع إزاء جرائم إسرائيل

الصحة: إغلاق مستشفى الفراعنة و3 معامل تحاليل بالإسكندرية لمخالفة التراخيص

وزير الخارجية يعرب عن قلقه من تدهور الأوضاع الإنسانية فى السودان

وزير الصحة: أنفقنا 118,3 مليار جنيه على الاستثمار بالتنمية البشرية والاجتماعية

وزير الشباب والرياضة يجيب على أسئلة أطفال مصر فى «لقاء للمستقبل»

وزارة العمل: ميكنة كعب العمل وقياس المهارة بمكاتب مديرية الإسماعيلية

المديريات التعليمية تعلن فتح باب التقدم للعمل بكنترولات الشهادة الإعدادية