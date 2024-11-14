تحرير محاضر لمخابز مخالفة خلال حملة تموينية فى العياط

كتبت: مرام محمد

شنت إدارة تموين العياط، حملات رقابية على المخابز والأسواق والمنشآت التجارية، للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين ومواجهة كافة صور الغش التجاري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والسيد محمود بلاسي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة.

وقالت المديرية في بيان لها، إن إدارة تموين العياط شنت حملة صباحية للمرور على المخابز البلدية، أسفرت عن تحرير 18 محضر إثبات حالة لمخابز، تضمنت: 3 محاضر إنهاء إنتاج ومراجعة أرصدة، ومحضر مراجعة أرصدة، و5 محاضر غلق، ومحضرين نقص وزن، و3 محاضر مواصفات، ومحضرين عدم نظافة أدوات معجن، ومحضرين عدم إعطاء بون صرف، ومحضر عدم وجود قائمة بيانات.

وأضافت أن الإدارة شنت حملة مسائية أسفرت عن تحرير 10 محاضر جنح، هي:

- محضر جنح لمخزن زيت طعام وبيع حبوب يعمل دون ترخيص، وتم التحفظ على 1000 كيلو زيت طعام دون بيانات ومجهول المصدر و50 جركن فارغ.

- محضر جنح لمخزن ثلاجة مجمدات وتصنيع مجمدات دون ترخيص، وتم التحفظ على 60 كليو صدور فراخ مخليه دون بيانات، و70 لحوم مفرومة مجمدة دون بيانات ومجهولة المصدر، و5 كراتين لحوم مجمدة زنة الكرتونة 20 كيلو دون فواتير، و5 كراتين كبدة مجمدة زنة الكرتونة 13 كيلو دون فواتير، وبرملين طحينة سائبة دون بيانات وصلاحية، ومفرمة لحوم، ومكبس برجر، وماكينة لحام، و100 كيس فارغ، و1000 طبق فويل، و100 بطرمان فارغ، و100 استكير.

- محضر جنح لمخزن تعبئة مواد غذائية يعمل دون ترخيص، وتم التحفظ على 2 طن سكر أبيض حر، و5 كيلو أكياس بلاستيك للتعبئة، وماكينة لحام، وميزان حساس، وماكينة لطحن السكر.

- محضر جنح لمحل منظفات، وضبط برميلين، يحويان 100 كيلو صابون سائل و100 كيلو خلطة مجهولة المصدر ودون بيانات.

- محضر جنح دون ترخيص لمصنع كرتون.

- 5 محاضر جنح عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة مختلفة.