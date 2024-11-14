اليوم.. فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية فى الجامعات

محمد صبحى

تبدأ الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، اليوم الخميس، فى فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية، وفقا للجدول الزمنى الذى اعتمده الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى.

ووفقًا للجدول الزمنى المُعتمد من وزير التعليم العالى والبحث العلمى، سيتم فتح باب الترشح يوم 14 نوفمبر الجارى، وإعلان الكشوف المبدئية يوم 17 نوفمبر، وتلقى طلبات الطعون يوم 18 نوفمبر، وفحص الطعون يوم 19 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 20 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 21 نوفمبر، وتقام انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 24 نوفمبر، وتقام جولة الإعادة يوم 25 نوفمبر، ثم تقام انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 26 نوفمبر، وتقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 27 نوفمبر، على أن تنتهى الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 28 نوفمبر 2024.

جدير بالذكر أن الانتخابات الطلابية يتم إجراؤها وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وأيضًا اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية بالجامعات الصادرة بالقرار الوزارى رقم 352 لسنة 2019.