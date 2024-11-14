اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الممثل السامى للأمم المتحدة يعزى الإمام الأكبر فى وفاة شقيقته

الخميس، 14 نوفمبر 2024 10:49 ص
الممثل السامى للأمم المتحدة يعزى الإمام الأكبر فى وفاة شقيقته فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب
(أ ش أ)

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بعث ميغيل أنخيل موراتينوس، وكيل الأمين العام والممثل السامى لتحالف الحضارات بالأمم المتحدة، برقية تعزية لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عبر فيها عن بالغ تعازيه ومواساته لفضيلته فى وفاة شقيقته.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة في برقيته: "أتقدم لفضيلتكم بخالص التعازي القلبية في وفاة شقيقتكم الكريمة، إن فقدان أحد أفراد الأسرة هو خسارة تتردد أصداؤها عميقاً في القلب، أرجو أن تتقبلوا صادق مواساتي في هذا الوقت العصيب، متمنيا لكم ولأسرتكم الصبر والثبات".

واختتم «موراتينوس» برقيته بتجديد تقديره العميق لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ، مؤكداً أن فضيلته يجسد قيم التعاطف والأخوة، وهي المبادئ التي تشكل جزءاً من جهود الأمم المتحدة لتعزيز التضامن الإنساني.







شيخ الازهر

وفاه شقيقه شيخ الازهر

الدكتور احمد الطيب

عزاء شقيقه شيخ الازهر

الأمم المتحدة




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