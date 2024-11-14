"الغزل والنسيج": مقر النقابة وأصولها مشتراه من محافظة القاهرة وُمسجلة بالشهر العقارى

كتبت آية دعبس

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، قرار أعضاء المجلس خلال اجتماعهم الأخير، بإبلاغ كافة الهيئات الرقابية لاتخاذ اللازم تجاه محاولات تستهدف الاستيلاء على ممتلكات النقابة العامة من بعض الطامعين في أصول النقابة والمستأجرين لها، خاصة وأن مقر النقابة العامة وأصولها المشتراه من محافظة القاهرة بعقد مشهر رقم 3880 لسنة 2006 شهر عقاري روض الفرج.

وأضافت النقابة، في بيان، أن الاقتراب من المبنى خط أحمر، وسندافع عنه بكافة الطرق القانونية مهما كان حجم الداعمين لتلك المحاولات، وإذ تثق النقابة العامة في قضاء مصر الشامخ والرئيس عبد الفتاح السيسي، داعمين للحق والعدل فإنها مستمرة إلى أن تنتهي المؤامرة بنصرة الحق.

جاء ذلك عقب حصول النقابة العامة للعاملين بـ الغزل والنسيج، على أحكام قضائية بطرد مستأجرين بعد تأخرهم في سداد مستحقات النقابة.

من ناحية أخرى، كان قد قال عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، أمين عام الاتحاد العربي لعمال الغزل والنسيج وصناعة الملابس، إن حجم الصادرات المصرية من قطاع الغزل والنسيج يقدر ب2 مليار دولار، إلا أنه من المستهدف أن ترتفع لتتراوح ما بين 80 إلى 100 مليار دولار، وأضاف إبراهيم، فى تصريحات خاصة سابقة لليوم السابع، أن قطاع الغزل والنسيج كان يواجه كثيرا من التحديات، إلا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بوضع خطة لتطوير الصناعة والعمل على تنفيذها، دعم الغزل والنسيج بشكل كبير.