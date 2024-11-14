الاعتماد والرقابة الصحية تنظم ويبينارا علميا بعنوان "حياة أفضل لمرضى السكري" السبت

كتب وليد عبد السلام

أعلنت صباح اليوم الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه عن تنظيم أول ويبنار علمي بعنوان:"حياة أفضل لمرضى السكري" يوم السبت المقبل الموافق 16 نوفمبر، في تمام الثامنة مساءا ولمدة ساعتين، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمرض السكر.

يناقش الويبينار التحديات الرئيسية والحلول الاستراتيجية للعناية بـ مريض القدم السكرية في مصر، واهم الجوانب التثقيفية والوقائية من الإصابة بمرض السكر للحفاظ على الصحة العامة، ويلقي الضوء على الدلائل الاسترشادية الوطنية لمرضى السكري، وكذلك كيفية وضع وتنفيذ خطة الرعاية التمريضية لمريض السكري، وذلك بحضور نخبة من خبراء جودة الرعاية الصحية والصحة العامة.

وأوضح بيان الهيئة ان حضور الويبنار الذي تنظمه اونلاين مجاني تماما من خلال التسجيل بالرابط من هنـــــــــا .



وأكد طه خلال كلمته أن الجودة هي حجر الزاوية في تطوير النظام الصحي المصري، تماشياً مع الدستور المصري وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا على أهمية الالتزام بتطبيق معايير الاعتماد الوطنية الصادرة عن "جهار" والمُعتمدة دولياً من منظمة "الإسكوا" في ضمان تقديم خدمات صحية تتماشى مع أعلى المستويات العالمية وتلبي تطلعات المواطنين.



وأشار الدكتور أحمد طه إلى الدور الهام الذي تقوم به "جهار" في نشر ثقافة الجودة، ودعم المؤسسات الصحية لتحسين خدماتها وتطبيق أفضل الممارسات الدولية التي تضمن أمان وسلامة المريض.



وأضاف الدكتور أحمد طه أن تطبيق معايير الجودة في الرعاية الصحية يلعب دوراً محورياً في الحد من الوفيات بين المرضى، من خلال تحسين مستوى الرعاية الصحية، وتقليل الأخطاء الطبية، وضمان تقديم الرعاية وفقاً لأعلى معايير السلامة العالمية.



وتابع، أن التأمين الصحي الشامل يعد مشروعاً وطنياً محورياً يهدف إلى توفير الأمان الصحي للأسرة المصرية، من خلال تقديم خدمات صحية متكاملة وذات جودة عالية، وبأسعار عادلة، مما يسهم في تحسين تجربة الرعاية الصحية للمواطنين.

واستعرض الدكتور أحمد طه، إصدارات هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لعدد 7 حزم من المعايير المختلفة والمعتمدة من منظمة الاسكوا الدولية، والتي تتناسب مع طبيعة كل منشأة، وتهدف إلى توفير خدمات صحية وفقا لأعلى معايير الجودة العالمية، إلى جانب الحصول على الاعتماد الدولي لبرنامج تدريب مراجعي ومقيمي الهيئة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ( ISQUA ) بنسبة نجاح بلغت 96%، بما يضمن استدامة الالتزام بتطبيق المعايير بالمنشآت الطبية المعتمدة.



وأضاف الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الاحتفال بالأسبوع العالمي للجودة يمثل فرصة لتعزيز الجهود المشتركة مع كافة المؤسسات الصحية نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للرعاية الصحية في مصر.



وتوجه الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالشكر لمستشفى شفاء الأورمان على تنظيم هذا الملتقى الهام، الذي يعكس دور المستشفى الرائد في مجال علاج الأورام، وحرصها على تعزيز الجودة وتقديم رعاية صحية متكاملة وآمنة للمرضى، مشيدا بالجهود المبذولة من إدارة المستشفى في رحلة حصولها على شهادة الاعتماد كأول مستشفى خضراء وفقا للمتطلبات الوطنية للتميز البيئي الصادرة عن الهيئة، كخطوة هامة نحو دعم توجه الجمهورية الجديدة لتحقيق مستويات عالية من الجودة في الخدمات الصحية، بما يسهم في تحسين حياة المرضى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



