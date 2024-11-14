إنجازات في كل أراضى المحروسة.. غدا فى اليوم السابع

ينشر "اليوم السابع" فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " إنجازات في كل أراضى المحروسة.. الغزل والنسيج على رادار المشروعات القومية.. قطاع البترول يطلق عجلة الاستكشاف والإنتاج والتنمية.. مبادرات التحالف الوطنى تقدم خدمات مجانية للقرى والمحافظات

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