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الخميس، 14 نوفمبر 2024 07:42 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إنجازات في كل أراضى المحروسة.. غدا فى اليوم السابع

الخميس، 14 نوفمبر 2024 07:04 م
إنجازات في كل أراضى المحروسة.. غدا فى اليوم السابع اليوم السابع غدا

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ينشر "اليوم السابع" فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " إنجازات في كل أراضى المحروسة.. الغزل والنسيج على رادار المشروعات القومية.. قطاع البترول يطلق عجلة الاستكشاف والإنتاج والتنمية.. مبادرات التحالف الوطنى تقدم خدمات مجانية للقرى والمحافظات

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