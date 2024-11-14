إذاعة جيش الاحتلال: الجيش يحذر من أزمة تجنيد ويطالب بتمديد فترة الخدمة

محمد جمال

أكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلى أن الجيش يحذر من أزمة تجنيد ويطالب بتمديد فترة الخدمة فى صفوف الجيش النظامى، مشيرة إلى أن نسبة التجنيد فى صفوف الجيش تصل إلى 83% فقط.

وفاقمت الحرب على جبهتى لبنان وغزة أزمة الجيش الإسرائيلى، وذلك بسبب النقص الحاد بالقوى البشرية وفى أعقاب الخسائر الفادحة التى تكبدها بالجنود والضباط فى المعارك البرية، وهو ما يلزم تجنيدا فوريا لآلاف الجنود.

ولتفادى هذا المأزق كان وزير الدفاع المقال يوآف غالانت قد أعلن عن تجنيد 7 آلاف من اليهود الحريديم، وهو ما هدد بتفكيك ائتلاف حكومة بنيامين نتنياهو الذى سارع إلى إقالة غالانت والاستعاضة عنه بوزير الخارجية يسرائيل كاتس.