اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 نوفمبر 2024 10:29 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الخارجية يتوجه إلى بيروت لتقديم رسالة دعم للبنان

الأربعاء، 13 نوفمبر 2024 09:12 ص
وزير الخارجية يتوجه إلى بيروت لتقديم رسالة دعم للبنان وزير الخارجية بدر عبد العاطى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توجه وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، لتقديم رسالة دعم للبنان الشقيق في ظل الظروف السياسية والإنسانية الدقيقة التي يمر بها نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم على أراضيه.

ومن المقرر أن يتم خلال الزيارة تسليم شحنة جديدة من المساعدات الإنسانية في إطار الجسر الجوي المصري لدعم لبنان الشقيق بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلاً عن إعادة عدد من المواطنين المصريين المقيمين في لبنان إلى أرض الوطن.

وسيلتقي الوزير عبدالعاطي بعدد من كبار المسئولين اللبنانيين خلال زيارته لبيروت، لتبادل الرؤى بشأن مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار، والوقوف على الأوضاع الإنسانية المتدهورة في لبنان.







وزير الخارجية

لبنان

بيروت

الاحتلال الاسرائيلى




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة