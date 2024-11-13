اليوم السابع
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وزير الخارجية: نرفض شرط انتخاب الرئيس لوقف العدوان على لبنان

الأربعاء، 13 نوفمبر 2024 11:05 ص
وزير الخارجية: نرفض شرط انتخاب الرئيس لوقف العدوان على لبنان وزير الخارجية
كتب سمير حسنى

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أكد بدر عبدالعاطي وزير الخارجية رفض مصر القاطع للضغوط الخارجية والإملاءات التي يتعرض لها لبنان بشأن قضية الشغور الرئاسي وانتخاب الرئيس كشرط من شروط وقف اطلاق النار.

قال عبدالعاطي في تصريحات صحفية عقب وصوله مطار رفيق الحريري: نرفض أى املاءات وضغوط خارجية في هذا الملف..وهذا الملف ملكية وطنية للبنان..أى املاءات خارجية مرفوضة ".

شدد عبدالعاطي على استمرار الجهود المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، وتقديم كل أشكال الدعم الممكن للشعب اللبناني، معلقا بالقول:" سوف نستمر في هذا الجهد .. وهناك العديد من الأفكار المطروحة ويتعين ان تنصب فقط في اطار هدف واحد وهو وقف هذا العدوان .







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