اليوم السابع
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على هامش مشاركتها فى الشق الرئاسى لقمة المناخ Cop29..

وزيرة البيئة تلتقى مغامر مصرى وصل لأذربيجان على متن دراجة كهربائية

الأربعاء، 13 نوفمبر 2024 11:15 ص
وزيرة البيئة تلتقى مغامر مصرى وصل لأذربيجان على متن دراجة كهربائية وزيرة البيئة تلتقى مغامر مصري وصل لأذربيجان على متن دراجة كهربائية
كتب محمود راغب

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التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الناشط البيئي والمغامر  المصري علي عبده، والذى وصل إلى  باكو، عاصمة أذربيجان، محققًا رقمًا قياسيًا جديدًا على متن دراجة كهربائية ، وذلك للمشاركة في مؤتمر المناخCop29 ، حيث قدمت  سيادتها التهنئة للمغامر المصرى على تحقيق رقم قياسي جديد في موسوعة "جينيس".

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن فخرها بالإنجاز الذي حققه المغامر المصري علي عبده بعد إكمال رحلته من دبي إلى باكو على دراجته الكهربائية، متصدراً بذلك سجل إنجازات مصر في مجال الاستدامة ، مشيدةً بجهوده المتواصلة في دعم قضايا المناخ وحماية البيئة، مشيرة الى ان على  عبده يُعتبر مثالاً ملهما ًللشباب في التوجه نحو حلول بيئية مبتكرة، حيث تسلط رحلته الضوء على أهمية الطاقة النظيفة والنقل المستدام. مضيفة الى أن هذه المبادرة تعكس اهتمام مصر بتمكين الشباب وإشراكهم في العمل المناخي، مؤكدة على أن وزارة البيئة تعمل على تقديم الدعم الكامل لهذه المبادرات، اتساقًا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر في مواجهة تحديات تغير المناخ.

وكان المغامر على عبده قد انطلق بدراجته الكهربائية من دبي بالإمارات العربية المتحدة، في الأول من أكتوبر، في رحلة عبر عدة دول ، ليصل إلى باكو قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP29) ، وساهمت هذه الرحلة في إبراز إمكانيات النقل المستدام والتواصل مع المجتمعات المحلية التي تواجه تحديات التغير المناخي، وقد نُفذت الرحلة برعاية جامعة الدول العربية، ووزارة البيئة، ووزارة الشباب والرياضة، ونادي السيارات والرحلات المصري، وبمشاركة ودعم عدد من المنظمات الدولية والعربية.

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد قد توجهت إلى العاصمة الأذربيجانية باكو للمشاركة في الشق الرئاسي للدورة التاسعة والعشرين من مؤتمر الاطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ COP29، ضمن وفد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذى يشارك نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية. والذي تنطلق فعالياته بدءا من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع"، والذى تعقد عليه الدول آمالها كفرصة مهمة لتسريع العمل من أجل معالجة أزمة المناخ.

 

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