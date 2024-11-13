مدرسة الفيصلية الرسمية تنظم محاضرة للطلاب للتوعية بخطورة المخدرات.. صور

كتب محمود طه حسين

نفذت مدرسة الفيصلية الإعدادية بنين بإدارة الهرم التعليمية محافظة الجيزة، ندوة لتوعية الطلاب عن خطورة الإدمان وأنواع المخدرات وكيفيه العلاج منها بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الادمان، حيث أن شرح المحتوى المرئي وأهدافه والخسائر التي ستعود على من يدخل ف طريق المخدرات وتعريف الطلاب بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والخدمات التي يقدمها للمتعافين من الإدمان ومن يرغبون فى التعافى من التعاطى، حيث تم توضيح خدمات يقدمها الصندوق منها تقديم المشورة والعلاج فى سرية تامة وبالمجان للتأكيد على خطورة المواد المخدرات ومدى خطورتها على الأفراد والمجتمعات.

وكيفية الوقاية وحماية الأسر من الوقوع فى مشكلة المخدرات وتصحيح الشائعات المغلوطة.

الجدير بالذكر أن المدرسة سبقت وعقدت ندوات توعوية لطلاب المدرسة عن أهداف المبادرة الرئاسية بداية وتعريفهم بدور القيادة السياسية ووزارة التربية والتعليم فى تحسين الأداء الأكاديمى للعملية التعليمية.



جانب من الشرح للطلاب



حملة أنت أقوى من المخدرات