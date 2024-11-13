مدحت وهبة: زيادة المعاشات السنوية تتصدر اهتمام القيادة السياسية.. فيديو

كتب مدحت وهبة

أكد الكاتب الصحفي مدحت وهبة مدير تحرير "اليوم السابع "أن ملف الحماية الاجتماعية حظى بأهمية كبيرة من القيادة السياسية الحالية ومع تشكيل الحكومة في يوليو 2024 بدأت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي في التوسع في المبادرات وبرامج الحماية الاجتماعية من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا وتم إضافة أكثر من 173 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة " ليصل إجمالي عدد الاسر المستفيدة من البرنامج لأكثر من 5 مليون و2 ألف أسرة بما يعادل حوالى 22 مليون ، منهم 4.7 مليون أسرة ممولة من موازنة الدولة بإجمالي تكلفة تبلغ 41 مليار جنيه سنوياً بعدما كان الدعم المخصص للبرنامج لا يتجاوز 3,4 مليار جنيه عام 2015 ، فضلا عن 500 ألف أسرة ممولة من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كما وزارة التضامن لديها خطة طموحة بدعم من القيادة السياسية لإنهاء قوائم الانتظار في برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة .

وأضاف الكاتب الصحفي مدحت وهبة مدير تحرير "اليوم السابع " خلال مداخلة هاتفية مع قناة " إكسترا نيوز " ان برامج الحماية الاجتماعية لم تعد تقتصر فقط على الدعم النقدى ، حيث تنفذ وزارة التضامن مبادرة "لا أمية مع تكافل" ونجحت المبادرة في محو أمية 220 ألف سيدة من أسر برنامج تكافل من خلال 4700 فصل على مستوى الجمهورية، وتعمل على محو أمية القراءة والكتابة للمستفيدين على أيدي مدرسين مدربين كما تم تخصيص مليار جنيه لدعم تكافؤ الفرص التعليمية للطلاب من أبناء الأسر الأولى بالرعاية .

وأشار الكاتب الصحفي مدحت وهبة الى أن ملف المعاشات تتصدر اهتمام القيادة السياسية ،حيث شهدت طفرة على مدار الـ10 سنوات الماضية وارتفعت المبالغ المخصصة للمعاشات من 86.5 مليار جنيه عام 2014 الى أكثر 340 مليار جنيه في العام المالي الماضي ، كما بدأت الدولة في تبكير موعد الزيادة السنوية للمعاشات خلال العاميين الماضيين ، وخلال العام الجاري تم أيضا تبكير موعد زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من مارس 2024 بدلا من يوليو 2024 ،وأن تكلفة تبكير صرف المعاشات التي بدأت في مارس الماضي بدلا من يوليو تقرب من 22 مليار جنيه ،ومن المقرر أيضا زيادة المعاشات خلال عام 2025 بالزيادة السنوية المقررة .

وأشاد الكاتب الصحفي مدحت وهبه مدير تحرير "اليوم السابع " بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة بضم 8.5 مليون منتفع من تكافل وكرامة، والعمالة غير المنتظمة في قطاعي التشييد والبناء، إلى مظلة التأمين الصحي، بتكلفة 10 مليار جنيه سنوياً، مع دراسة مدى إمكانية ضم المزيد من الفئات الأخرى من العمالة غير المنتظمة خلال المرحلة المقبلة لافتا الى مثل هذه الإجراءات تساهم في خفيف العبء عن هؤلاء الأسر في ظل أزمة التضخم العالمية التي تشهدها غالبية دول العالم ، كما أشاد بالإجراءات التي تتخذها وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة مايا مرسى والتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من أجل التوسع في المبادرات وبرامج الحماية الاجتماعية للارتقاء بمستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا ، كما أن هناك تنسيق بين وزارة التضامن والوزارات المعنية من أجل توفير العديد من الخدمات التعليمية والصحية لأبناء الأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية .