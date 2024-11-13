غدا طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 17 درجة

كتب – محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس غدا الخميس 14 نوفمبر 2024، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر، معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء ، مائل للحرارة على جنوب البلاد.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أنه من المتوقع غدا تأثر البلاد بـ شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتشير توقعات حالة الطقس غدا إلى درجات الحرارة المتوقعة الخميس: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 16، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 28 درجة، والصغرى 14، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 17.