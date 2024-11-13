سفير مصر فى بروكسل يبحث مع رئيسة البرلمان الأوروبى تعزيز العلاقات

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بحث سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبى والناتو وبلجيكا ولوكسمبورج السفير أحمد أبو زيد، اليوم الأربعاء، مع رئيسة البرلمان الأوروبى روبيرتا ميتسولا، مسار العلاقات المصرية - الأوروبية عقب ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة.

وصرح السفير أحمد أبو زيد بأن لقاءه مع روبيرتا ميتسولا بمقر البرلمان في بروكسل، تناول كذلك الدور الهام الذي يضطلع به البرلمان الأوروبي بصفته التشريعية في دعم هذه الشراكة وتيسير تنفيذ محاورها الاقتصادية والسياسية.

وأوضح السفير المصري، أن اللقاء تناول الدور المصري المحوري في دعم الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط، وتبادل الآراء حول الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أعربت رئيسة البرلمان الأوروبي عن رغبتها في التواصل الدائم مع الجانب المصري للوقوف على رؤيته لكيفية حل الأزمات الإقليمية، وفي مقدمتها أزمة قطاع غزة ووقف إطلاق النار في لبنان وخفض التصعيد بالمنطقة بشكل عام.

كما ناقش الجانبان سبل دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر على ضوء الترابط الكامل بين استقرار ورخاء منطقة الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي وتحقيق المصالح الأوروبية.