اليوم السابع
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بطريرك الأقباط الكاثوليك ينعى وفاة شقيقة شيخ الأزهر الشريف

الأربعاء، 13 نوفمبر 2024 03:56 م
بطريرك الأقباط الكاثوليك ينعى وفاة شقيقة شيخ الأزهر الشريف بيان الكنيسة
كتب: محمد الأحمدى

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تقدم الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك بخالص العزاء  لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، فى وفاة شقيقته.

وجاء بيان الكنيسة "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، وببالغ الحزن والأسى، تتقدم الكنيسة الكاثوليكية، بخالص التعازي والمواساة إلى فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في وفاة شقيقته الفاضلة.

وتعبّر الكنيسة الكاثوليكية بمصر عن أصدق مشاعر المواساة إلى فضيلة الإمام الأكبر، وعائلته الكريمة، سائلين الله القدير أن يهبهم الصبر والسلوان. وندعو الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته".

بيان الكنيسة
بيان الكنيسة

 







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الانبا ابراهيم اسحاق

الازهر الشريف

شيخ الازهر الشريف



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