اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 نوفمبر 2024 01:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم.. عظة البابا تواضروس من كنيسة العذراء وأبو سيفين بعزبة النخل

الأربعاء، 13 نوفمبر 2024 12:03 م
اليوم.. عظة البابا تواضروس من كنيسة العذراء وأبو سيفين بعزبة النخل البابا تواضروس الثاني
كتبت – بتول عصام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، العظة الأسبوعية اليوم الأربعاء، من كنيسة العذراء مريم وأبو سيفين بعزبة النخل، وذلك فى الساعة 6 مساء.

ومن المقرر أن تذاع العظة من خلال القنوات القبطية الفضائية، ومن خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

جدير بالذكر أنه يقام القداس الاحتفالى بالعيد الـ 12 لتجليس قداسة البابا يوم الإثنين 18 نوفمبر الحالي في مركز لوجوس البابوي في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.
 







العظة الأسبوعية

اجتماع الأربع

البابا تواضروس

الكنيسة الأرثوذكسية

عظة الأربع

البابا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة