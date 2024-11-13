اليوم السابع
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المجلس القومى للمرأة يطلق حملة توعوية للتعريف بوحدات "المرأة الآمنة"

الأربعاء، 13 نوفمبر 2024 12:59 م
المجلس القومى للمرأة يطلق حملة توعوية للتعريف بوحدات "المرأة الآمنة" المجلس القومى للمرأة -أرشيفية
كتب محمود راغب

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أطلق المجلس القومى للمرأة، حملة إعلامية توعوية على وسائل التواصل الاجتماعي للتعريف بوحدات المرأة الآمنة، تمتد على مدار أسبوعين.

يأتى ذلك في إطار حملة الـ16 يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، وضمن جهود المجلس القومى للمرأة المستمرة لحماية النساء والفتيات من العنف والقضاء عليه.

تتضمن الحملة مجموعة من المنشورات والفيديوهات علاوة على فيديو إنفرجراف للتعريف بالوحدات وآليات عملها وما تقدمه من خدمات، ويشارك فى الحملة نشوى الحوفى ومجموعة من الشخصيات المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعى.







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