الفاو: احتمالية حدوث المجاعة الآن فى شمال غزة كبيرة

كتبت : هند المغربي

قال راين بولسون مدير مكتب الطوارئ والصمود بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) إن ما يقرب من 133 ألف شخص يواجهون انعداما كارثيا للأمن الغذائى، وأشار إلى تحذير لجنة مراجعة المجاعة بشأن وجود احتمال كبير بأن المجاعة تحدث الآن أو أنها وشيكة الحدوث في مناطق بشمال قطاع غزة.

وأضاف المسؤول الأممى في تقريره أمام مجلس الأمن الدولي أنه يتضور رجال ونساء وفتيان وفتيات جوعا بشكل فعلي فيما يستعر الصراع، وتُمنع المنظمات الإنسانية من توصيل المساعدات إلى المحتاجين مؤكدا أنه انهارت ودُمر الإنتاج المحلي للغذاء.

وذكر المسؤول الأممي أن التحليلات الجغرافية المكانية تشير إلى أن ما يقرب من 70% من أراضي المحاصيل التي ساهمت في ثلث الاستهلاك المحلي قد دُمرت أو لحقت بها أضرار منذ بدء تصاعد العدوان علي غزة العام الماضي وبالمثل تضرر الإنتاج الحيواني بشكل كبير، إذ نفق ما يقرب من 95% من الماشية وأكثر من نصف قطعان الأغنام والماعز.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن غزة كانت مكتفية ذاتيا إلى حد كبير وجدد الدعوة لبذل جهود دبلوماسية عاجلة لمعالجة انعدام الأمن الغذائي الناجم عن الصراع، بما في ذلك المجاعة في قطاع غزة.