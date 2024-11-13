السكة الحديد تنظم ندوة حول مخاطر ظاهرة رشق القطارات بالحجارة

كتب سيد الخلفاوى

نظمت منطقة شرق الدلتا بالزقازيق ندوة توعية للتصدى لظاهرة إلقاء الحجارة على القطارات وتعرضها للتخريب مما يؤثر على سلامة الركاب وقائدى القطارات وتعطيل مسيرها، شارك فيه عدد من قيادات الهيئة وعدد من العاملين بالهيئة وبعض من القيادات الشعبية والتنفيذية بمنطقة شرق الدلتا بمحافظة الشرقية.

ويذكر أن الهدف الأساسى من عقد هذه الندوات هو التأكيد على ضرورة المشاركة الفعالة من وسائل الإعلام المختلفة، ودور العبادات من المساجد والكنائس وقصور الثقافة فى التصدى وتوعية الأطفال بمخاطر هذه الظاهرة السلبية والتى تتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر.

وخلال الندوة تم توضيح مدى تأثيرها على عمليات التطوير التى تقوم بها وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر فى جميع القطاعات خاصة في ظل المبالغ الكبيرة التي خصصتها الدولة المصرية لإحداث هذه النقلة النوعية الكبيرة في قطاع السكك الحديدية.

يأتي ذلك ضمن خطة التوعية التى تتبعها هيئة السكة الحديد بعقد ندوات توعيه لتوضيح مخاطر رشق القطارات بالحجارة.