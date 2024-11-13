اليوم السابع
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الرئيس السيسى يوفد مندوبين للتعزية

الأربعاء، 13 نوفمبر 2024 03:51 م
الرئيس السيسى يوفد مندوبين للتعزية الرئيس عبدالفتاح السيسى
(أ ش أ)

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أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، العميد محمد صبرى، للتعزية فى وفاة والدة السيد وليد محمد متولى.

كما أوفد الرئيس السيسى، العميد تامر سعد، للتعزية في وفاة الشريفة نبوية رشاد رمزي.. وإبلاغ أسرتيهما خالص عزاء سيادته ومواساته.







الرئيس عبدالفتاح السيسى

وفاة الشريفة نبوية رشاد

وفاة والدة السيد وليد محمد متولى

عزاء الشريفة نبوية رشاد




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