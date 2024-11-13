الرئيس السيسى يوفد مندوبين للتعزية

(أ ش أ)

أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، العميد محمد صبرى، للتعزية فى وفاة والدة السيد وليد محمد متولى.

كما أوفد الرئيس السيسى، العميد تامر سعد، للتعزية في وفاة الشريفة نبوية رشاد رمزي.. وإبلاغ أسرتيهما خالص عزاء سيادته ومواساته.