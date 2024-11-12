8 قوافل دعوية للواعظات الجمعة حول منهج الإسلام في اختيار الزوجة الصالحة

تطلق وزارة الأوقاف (8) قوافل دعوية للواعظات الجمعة القادمة بـمديريات أوقاف: (القاهرة- الفيوم – سوهاج – بني سويف – قنا – الجيزة - دمياط - الأقصر) وذلك يوم الجمعة المقبل، وذلك ضمن النشاط الدعوي للواعظات، تحت عنوان : (منهج الإسلام في اختيار الزوجة الصالحة).
يأتي ذلك في إطار عناية الأوقاف بالمرأة عمومًا والواعظات على جهة الخصوص، وضمن النشاط الدعوي للواعظات.
وذلك على النحو التالي:
القافلة الأولى: القاهرة
م اسم المسجد الإدارة اسم الواعظة
1. الفتح حدائق المعادي الواعظة : إيمان إبراهيم عبد العظيم علي
الواعظة : مروة أحمد علي البسيوني
2. المدينة المنورة حدائق المعادي الواعظة : سناء عبد العزيز محمود
الواعظة : عائشة السيد عبد الفتاح
3. عباد الرحمن زهراء المعادي الواعظة : سارة قطب إبراهيم قطب
الواعظة : ريهام عبد النبي أحمد إبراهيم
4. المرشدي زهراء المعادي الواعظة : حنان محمد فهيم عبد الحميد
الواعظة : جيهان أحمد شوقي
5. الريان المعادي الواعظة : منى أحمد محمد إبراهيم
الواعظة : نبية محمود سعيد
القافلة الثانية: الفيوم
م اسم المسجد الإدارة اسم الواعظة
1. النصر طامية أول الواعظة : هبة مختار على سعيد
الواعظة : آمال حسني قرني مرسي
2. العتيق طامية أول الواعظة : رجاء هاشم على خورشيد
الواعظة : وفاء سامي غباري غباري
3. المحرزي طامية أول الواعظة : آيات محمود عبدالفتاح
الواعظة : أفنان عمر عبد الغني أبو زيد
4. التقوى - الصعايدة طامية أول الواعظة : هند شعبان أحمد حسان
الواعظة : شيماء محمد إبراهيم عثمان
5. نور الإيمان طامية ثان الواعظة : أميرة أحمد رجب عبد الدايم
الواعظة : جهاد ممدوح محمد عبد التواب
القافلة الثالثة: سوهاج
م اسم المسجد الإدارة اسم الواعظة
1. التوحيد - مدينة ناصر أخميم الواعظة : مروة أحمد عبد اللاه
الواعظة : ناهد إبراهيم محمد
2. مصعب بن عمير - مدينة ناصر أخميم الواعظة : عواطف عبد السميع عبد الرحمن
الواعظة : ميرفت أبو الفضل عبد العال
3. القطب بندر سوهاج الواعظة : بسمة خلف ريان أبو الحسن
الواعظة : آمال عبد الغني أحمد
4. التوحيد بندر سوهاج الواعظة : نادية محمود عبد الباري
الواعظة : سعدية السيد محمود
5. العارف بندر سوهاج الواعظة : عواطف عبد الفتاح سيد
الواعظة : صباح محمود عثمان
القافلة الرابعة: بني سويف
م اسم المسجد الإدارة اسم الواعظة
1. الكبير – بني عفان مركز بني سويف الواعظة : ملكة عبد العظيم أحمد
2. الشرقي – الحلابية مركز بني سويف الواعظة : فاطمة محمد حامد
3. عمر بن الخطاب – الكوم الأحمر مركز بني سويف الواعظة : هيام زكريا أحمد
4. الكبير – بني هارون مركز بني سويف الواعظة : منيرة عبد الناصر أحمد
5. الكبير – دموشيا مركز بني سويف الواعظة : هبة عبد العال أحمد
6. الرضا – شرق النيل مركز بني سويف الواعظة : منيرة عبد الناصر أحمد
7. القنديل الأخضر – شرق النيل مركز بني سويف الواعظة : سليمة نوح عبد القادر
8. عمار بن ياسر – الحي الأول مركز بني سويف الواعظة : شروق سيد محمد
9. أبو بكر الصديق – الحي الثاني مركز بني سويف الواعظة : إيمان أحمد مسعود
10. الحسن البصري – شرق النيل مركز بني سويف الواعظة : غادة عبد اللطيف حسن
القافلة الخامسة: قنا
م اسم المسجد الإدارة اسم الواعظة
1. الوحدة العربية قنا الواعظة : فاطمة إبراهيم محمد
الواعظة : كريمة مسعود عبد الباقي
2. سيدي عمر قنا الواعظة : إلهام شاكر محي الدين محمود
الواعظة : سعاد جاد الرب عبدالله
3. الفتح نجع حمادي الواعظة : آيات خلف عصر
الواعظة : هدير أحمد عبدالمجيد
4. اللواء نجع حمادي الواعظة : خديجة حمدي أبو المجد
الواعظة : فاطمة محمد خليفة
5. الشباب العركي الواعظة : أسماء محمد ذاكر
الواعظة : عبير محمد علي أحمد
القافلة السادسة : الجيزة
م اسم المسجد الإدارة اسم الواعظة
1. الحمد ـ حدائق الأهرام الهرم الواعظة : كاميليا محمد كامل
الواعظة : منال عبد المجيد محمود
2. المدينة المنورة - حدائق الأهرام الهرم الواعظة : منال محمد جمال الدين
الواعظة : ماجدة حماية الله محمد
3. خالد بن الوليد- حدائق الأهرام الهرم الواعظة : نسرين محمد شطا
الواعظة : منال عبدالوهاب أمين
4. الحسين بن علي- حدائق الأهرام الهرم الواعظة : راوية عبدالمنعم خليل
الواعظة : آمال محمود علي
5. حدائق الجنة - حدائق الأهرام الهرم الواعظة : سحر سعيد حسن
الواعظة : هدى محمد أحمد زين
القافلة السابعة: دمياط
م اسم المسجد الإدارة اسم الواعظة
1. البحر- دمياط دمياط الواعظة : شريهان إبراهيم الجمل
2. عمرو بن العاص- دمياط دمياط الواعظة : أماني الحسيني عيد عبد اللاه
3. الشهداء- دمياط دمياط الواعظة : مريم البسيوني أحمد فرج
4. عمر بن الخطاب- دمياط دمياط الواعظة : سارة صلاح أحمد عبد الخالق
5. النور - الحرس- دمياط دمياط الواعظة : حنان أحمد كيرة
القافلة الثامنة: الأقصر
م اسم المسجد الإدارة اسم الواعظة
1. بندر الأقصر بندر الأقصر الواعظة : سهير سيد محمود أحمد
الواعظة : ريهام أحمد محمد بكر
2. صلاح الدين بندر الأقصر الواعظة : نادية عبدالحميد محمود
الواعظة : سعيدة عبد الستار محمد حفني
3. الراضي بندر الأقصر الواعظة : هبة سيد حنفي سيد
الواعظة : فاطمة الزهراء كامل محمد
4. الإيمان - ش المدينة المنورة بندر الأقصر الواعظة : فاطمة أحمد عثمان أحمد
الواعظة : إسراء أحمد خضري محمد
5. النصر -العوامية بندر الأقصر الواعظة : شيماء محمد حسان
الواعظة : فاطمة عبد الدايم سيد أحمد
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