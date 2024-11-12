وسائل النقل الجديدة تربط المجتمعات العمرانية الجديدة.. تفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

نفذت مصر فى الفترة الأخيرة مشروعات عملت على تنمية المجتمعات منها مشروعات النقل والتى عملت على تسهيل التنقل للمجتمعات العمرانية الجديدة، كما ربطت شبكات النقل ببعضها بشكل عام، وسهلت هذه المشروعات الحياة خارج القاهرة وداخلها مثل مشروعات المونوريل التى تربط القاهرة بكل من الجيزة والعاصمة الإدارية الجديدة.

كذلك مشروع القطار الكهربائى، والمترو والقطار السريع الجارى تنفيذه، بالإضافة إلى مشروعات الطرق، وكلها اختصرت الوقت والجهد وساعد فى إنشاء مجتمعات سكنية وصناعية وزراعية على مساحات غير مستغلة بجميع محافظات الجمهورية.

القطار الكهربائى يخدم مدن شرق القاهرة والعاصمة الإدارية

ويخدم القطار الكهربائى الجديد عدة مدن جديدة شرق القاهرة بالإضافة إلى خدمة مدينة العاشر من رمضان فى مرحلتها الرابعة، بالإضافة إلى ربط العاصمة الإدارية بالقاهرة والمدن الجديدة، وتم افتتاح المشروع بتاريخ 3 يوليو 2022، وأصبح القطار الخفيف الأن وسيلة النقل الرئيسية لأغلب سكان المدن الجديدة بشرق القاهرة، مثل "العبور، والمستقبل، والشروق، وهليوبوليس الجديدة، وبدر، ومدينة الروبيكى"، وخاصة بعد توفير أماكن انتظار للسيارات خاصة بالركاب لتسهيل الوصول لمحطات القطار بالإضافة إلى تشغيل خطوط نقل جماعى تربط شوارع المدن بمحطات القطار، بالإضافة إلى ميزة التقاء القطار بالخط الثالث لمترو الأنفاق، جعله الوسيلة المناسبة والأسرع والاختيار المناسب بالإضافة إلى ربطه مستقبلا مع المونوريل والقطار الكهربائى السريع والاتوبيس الترددى.

وشكل تشغيل القطار الكهربائى الخفيف فارقا كبيرا لسكان مدن شرق القاهرة، حيث ترك الكثير من السكان، سياراتهم الخاصة ولجأوا لاستخدام القطار ثم المترو وهو ما وفر المال والجهد وخف من الازدحام كثيرا.

خطوط المترو تربط كل مناطق القاهرة الكبرى

تستكمل مصر خطة التوسع فى شبكة مترو الأنفاق لربط القاهرة الكبرى ببعضها، ويأتى على رأس هذه الشبكة الخط الأول للمترو والممتد من المرج الجديدة حتى حلوان بطول 44 كم وعدد 35 محطة، كما يتم العمل على مد الخط الأول من المرج شمالاً وحتى شبين القناطر بطول 19 كم و 12 محطة، وإلغاء خط السكة الحديد 23 يوليو - شبين القناطر واستبداله بوسيلة مواصلات حديثة سريعة آمنة وصديقة للبيئة.

والخط الثانى الممتد من شبرا الخيمة حتى المنيب بطول 21.6 كم وعدد 20 محطة، ويتم ربط شرق القاهرة بغربها من خلال الخط الثالث الممتد بطول 41.2 كم وعدد 34 محطة.

ويبدأ الخط الثالث للمترو من محطة عدلى منصور المركزية بشرق القاهرة، مروراً بشارع جسر السويس ووسط البلد ثم يعبر أسفل النيل تحت جزيرة الزمالك حتى الكيت كات، ثم يتفرع شمالاً إلى إمبابة وجنوباً إلى المهندسين وصولاً لجامعة القاهرة.

كما يربط الخط الرابع (خط الهرم) الذى يصل طوله إلى 42 كم و38 محطة بين محافظتى القاهرة والجيزة و6 أكتوبر، ويمتد من حدود مدينة 6 أكتوبر مروراً بالمتحف المصرى الكبير ثم ميدان الرماية وشارع الهرم حتى محطة الجيزة، ويتقاطع مع الخط الثانى للمترو ثم يمتد ليتقاطع مع الخط الأول للمترو بمحطة الملك الصالح، ثم يمتد حتى محطة الفسطاط ليتقاطع مع الخط السادس.

أما الخط السادس المخطط إنشاؤه فيمتد من منطقة الخصوص شمالاً وحتى منطقة المعادى الجديدة بطول 35 كم و26 محطة.

القطار السريع يربط 80 مدينة مصرية بأنحاء الجمهورية

وتواصل وزارة النقل أعمال تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع، والذى يربط بين أكثر من 80 مدينة مصرية بمحافظات مصر من مطروح لأسوان، واقتربت مصر من الانتهاء من إنشاء الخط الأول من القطار الكهربائي السريع، حيث يسهم فى ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة، حيث سيبدأ من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر وحتى مدينة العلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب.

ومنظومة القطار الكهربائى السريع ستغطى أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، وتساهم فى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات، كما أنها ايضا تخدم نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات وتختصر المدة الزمنية لنقل هذه البضائع.

المونوريل أول وسيلة تربط أكتوبر بالقاهرة الكبرى

كما تنفذ وزارة النقل مشروع مونوريل 6 أكتوبر، والذى يربط مناطق أكتوبر الجديدة بمنطقة المهندسين، وهو أول مشروع نقل جماعى يربط 6 أكتوبر بالقاهرة الكبرى، ويمتد المشروع بطول 43 كم ويشمل 13 محطة ويعد وسيلة نقل جماعي عصرية يتم دخوله لمصر لأول مرة حيث يسير على كمرة خرسانية معلقة، ويحقق زمن رحلة تعادل زمن رحلة السيارة بدون توقف.

كما يتم تنفيذ مونوريل شرق النيل ( العاصمة الإدارية ) مدينة نصر بالعاصمة الادارية حيث يتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو بمحطة الاستاد بشارع يوسف عباس وصولا إلى شارع الخليفة الظافر والحي السابع مرورا بشارع ذاكر حسين وصولا إلى الوفاء والامل ثم يتجه إلى محور المشير طنطاوي وشارع التسعين الجنوبي وصولا الى بيت الوطن ثم يمر بأحياء العاصمة الإدارية الجديدة وهذا المسار به العديد من الكتل السكنية عالية الكثافة