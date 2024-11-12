وزيرة الصيد البحرى السنغالية تعرب عن تطلعها لزيارة مصر

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أعربت وزيرة الصيد البحري والبنية التحتية البحرية والموانئ بالسنغال فاتو ضيوف عن تطلعها لزيارة مصر للاطلاع على ما حققته من إنجازات في شتي المجالات لاسيما فيما يتعلق بالبنية التحتية وكبرى المشاريع القومية التي تساهم في تحقيق نهضة اقتصادية بالإضافة إلى الاكتفاء الذاتي، فضلاً عن زيارة المدن الذكية الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده سفير مصر بداكار خالد عارف، مع الوزيرة السنغالية بحضور المسئولين عن الاستزراع السمكي في السنغال.

وأشادت الوزيرة السنغالية بما حققته مصر من إنجازات على المستوى الإقليمي والدولي في قطاع الاستزراع السمكي بعد استماعها للعرض الذي قدمه السفير عن المشروعات الكبرى التي تم تنفيذها مؤخراً، ومن بينها مزرعة الفيروز ببورسعيد ومزرعة قناة السويس وبركة غليون بكفر الشيخ؛ لاسيما وأن مصر تحتل المركز الأول إفريقياً والسادس عالمياً في الاستزراع السمكي.

واتفق الجانبان، خلال اللقاء، على تعزيز العلاقات بين مصر والسنغال في قطاع المصايد السمكية والذي شهد مؤخراً التوقيع على مذكرة تفاهم بين الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية المصرية والوكالة الوطنية السنغالية لتربية الأحياء المائية.

وأولت الوزيرة اهتماماً خاصاً بمشروع مزرعة غليون الذي تم تدشينه على أرض ذات ملوحة مرتفعة وهو مشروع تأمل الاسترشاد به في المناطق المماثلة شمال البلاد.