اليوم السابع
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محمد العقاد مديرا لإدارة الطب العلاجى بوزارة الصحة

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 01:27 م
محمد العقاد مديرا لإدارة الطب العلاجى بوزارة الصحة وزارة الصحة - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، قرار رقم 462 لسنه 2024 بتكليف الدكتور محمد أحمد عقاد أحمد، مديرا للإدارة المركزية للشئون العلاجية بديوان عام الوزارة.

ونص القرار الذى حمل رقم 462 لسنة 2024 فى مادته الأولى على أنه: “يندب الطبيب محمد أحمد عقاد أحمد، أخصائى طب بشرى بـ مديرية الشئون الصحية بالجيزة، للعمل بالإدارة العامة لشئون الخدمات الطبية بالإدارة المركزية للشئون العلاجية، ويكلف بتسيير أعمال الإدارة المذكورة وذلك لمدة ثلاثة شهور أو لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لشغل الوظيفة أى الأجلين أقرب”.







الصحة

الطب العلاجى

صحة الجيزةً



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