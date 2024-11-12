ضبط لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى خلال حملة تموينية فى أوسيم

كتبت – مرام محمد

شنت إدارة الرقابة المركزية بمديرية تموين الجيزة، حملة تفتيشية على الأسواق والمنشآت والمنافذ والمخابز بدائرة أوسيم، للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين ومواجهة كافة صور الغش التجاري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والسيد محمود بلاسى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة.

وقالت المديرية في بيان لها، إن الحملة أسفرت عن تحرير مخالفات لعدد من المخابز، شملت: (20 مخالفة نقص وزن، و3 مخالفات مراجعة أرصدة، و3 مخالفات عدم نظافة، و3 مخالفات غلق، و3 عدم وجود قائمة مواعيد، ومخالفة عدم إعطاء بون، ومخالفة مواصفات).

وأضافت أن في قضايا الجنح، تم ضبط 21 جوال دقيق بلدى، و2 جوال ردة، ومجمدات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، شملت: (لحمة مفرومة، وكبدة، وسجق)، مشيرة إلى أنه تم التحفظ على جميع الأحراز لحين صدور قرار النيابة بشأن المضبوطات.

وشدد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والأجهزة الرقابية والأمنية لضبط المخالفات والتأكد من سلامة السلع المتداولة.