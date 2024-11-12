اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 10:10 م
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شهداء ومصابون إثر قصف إسرائيلى استهدف منزلا فى مخيم النصيرات بقطاع غزة

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 09:48 م
شهداء ومصابون إثر قصف إسرائيلى استهدف منزلا فى مخيم النصيرات بقطاع غزة قطاع غزة
ماجد تمراز

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أذاعت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بوقوع شهداء ومصابين إثر قصف للجيش الإسرائيلي، استهدف منزلا في مخيم النصيرات، الواقعة بوسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.







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