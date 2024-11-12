اليوم السابع
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سلسلة الآثار الغارقة.. هذا ما يضمه خليج أبي قير من قطع أثرية

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 09:12 ص
سلسلة الآثار الغارقة.. هذا ما يضمه خليج أبي قير من قطع أثرية الاثار الغارقة - أرشيفية
كتب محمد أسعد

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تذخر مصر بالعديد من الآثار الغارقة في البحر الأحمر والمتوسط، ومن بينها الموجودة في خليج أبي قير.

واحتلت مدينتا كانوبيس وهيراكليون موقعهما بخليج أبو قير قبل بناء مدينة الاسكندرية، وقد كانتا مزدهرتين للغاية، وقد استمدتا ثرواتهما من الضرائب المفروضة على البضائع التي جلبت إلى الموانئ القريبة لتنقل إلى النيل.

وكشف حديثًا عن أطلال المدينتين، إذ ظهرت أجزاء من معبد وتماثيل لمعبودات، وتشير الدلائل الأثرية على انهيارهما في القرن الرابع قبل الميلاد وغرقهما في البحر، غير أن الغموض يحيط بتفاصيل سقوطهما، وقد اعتاد رحالة القرن الثامن عشر على البحث بطول الموانئ القديمة على أمل العثور على بقايا المدينتين المنكوبتين.

وذكرت وزارة السياحة والآثار أنه حتى يومنا هذا لم يعرف على وجه التحديد ما هي الكارثة التي أدت إلى اختفائهما، حيث اقترح البعض أن زلزالًا أو فيضانًا أدى إلى زوالهما.

 







الآثار الغارقة

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