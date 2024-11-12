اليوم السابع
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رئيس كوريا الجنوبية يستعد لاجتماعات مستقبلية مع ترامب بالتدريب على الجولف

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 11:46 ص
رئيس كوريا الجنوبية يستعد لاجتماعات مستقبلية مع ترامب بالتدريب على الجولف دونالد ترامب
كتبت : رباب فتحى

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قال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، اليوم الثلاثاء، إنه يمارس رياضة الغولف لأول مرة منذ ثمانى سنوات استعدادا لاجتماعات مستقبلية مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية أن يون زار ملعبا للجولف يوم السبت الماضي للتدرب، فيما أوضح مكتبه أنه لم يمارس اللعبة منذ عام 2016.

ويفضل الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب لعب الغولف، وقد قدرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في عام 2021 أن ترامب لعب ما يقدر بنحو 261 جولة من الغولف خلال فترة ولايته الأولى، أو جولة كل 5.6 يوم.

ويرتبط ترامب ارتباطًا وثيقًا برياضة الغولف، إذ بدأ في الاستحواذ على ملاعب الغولف وبنائها في عام 1999 بصفته مطورًا عقاريًا. وفي 2016 أصبح يمتلك 17 ملعبًا للغولف في جميع أنحاء العالم من خلال شركته القابضة منظمة ترامب.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول في مؤتمر صحفي يوم الخميس الماضي بعد أن هنأ ترامب عبر الهاتف على فوزه "كثير من الأشخاص المقربين من الرئيس ترامب.. أخبروني بأنني وترامب ستربطنا علاقة جيدة".

وأضاف أن مسئولين سابقين في إدارة ترامب وجمهوريين بارزين عرضوا المساعدة في بناء العلاقات مع الرئيس المنتخب.

ويتوقع محللون أن يسعى يون إلى إيجاد طريقة للاستفادة من الصداقة الشخصية مع ترامب لتعزيز مصالح سول بينما يمضي الرئيس الجمهوري في سياسته الخارجية القائمة على مبدأ "أمريكا أولا" مع أسلوبه غير المتوقع في ولايته الثانية.

 







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